Ненужным книгам - вторую жизнь: «Букинист» принимает книги

В рамках фестиваля «Букинист» в книжном павильоне павильоне №9 (напротив дома №19, Новый Арбат) можно сдать ненужные прочитанные книги.Принимаются книги любых жанров - художественная литература, детская, научно-техническая. Важно лишь, чтобы книги были в хорошем состоянии. Но нельзя сдавать книги с библиотечными печатями, не принимается также религиозная литература и брошюры.За один раз можно сдать книг до 20 кг: средний вес книги в мягком переплете составляет около 200 г, в твердом - 500 г. За каждый килограмм участники получают 20 р. При себе необходимо иметь паспорт. Подробнее можно узнать на сайте «Московских сезонов».Справка: Фестиваль «Букинист» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые он прошел в 2018 году. Результат - 560 тысяч посетителей и приобретено около 75 тысяч книг.В этом году фестиваль проводится с 1 февраля по 6 декабря. В время фестиваля будут также организованы бесплатные мастер-классы и лекции, встречи с писателями, литературные чтения и театрализованные представления.В фестивале задействованы 14 книжных павильонов, где в течение года представят от трех до пяти тысяч книг в каждом из них. В первый же день фестиваля в продаже было свыше 45 тысяч литературных произведений.