Ненужным книгам - вторую жизнь: «Букинист» принимает книги

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В рамках фестиваля «Букинист» в книжном павильоне павильоне №9 (напротив дома №19, Новый Арбат) можно сдать ненужные прочитанные книги.

Принимаются книги любых жанров - художественная литература, детская, научно-техническая. Важно лишь, чтобы книги были в хорошем состоянии. Но нельзя сдавать книги с библиотечными печатями, не принимается также религиозная литература и брошюры.


За один раз можно сдать книг до 20 кг: средний вес книги в мягком переплете составляет около 200 г, в твердом - 500 г. За каждый килограмм участники получают 20 р. При себе необходимо иметь паспорт. Подробнее можно узнать на сайте «Московских сезонов».

Справка: Фестиваль «Букинист» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые он прошел в 2018 году. Результат - 560 тысяч посетителей и приобретено около 75  тысяч книг.

В этом году фестиваль проводится с 1 февраля по 6 декабря. В время фестиваля будут также организованы бесплатные мастер-классы и лекции, встречи с писателями, литературные чтения и театрализованные представления.

В фестивале задействованы 14 книжных павильонов, где в течение года представят от трех до пяти тысяч книг в каждом из них. В первый же день фестиваля в продаже было свыше 45 тысяч литературных произведений.

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